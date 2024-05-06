UFC предлагает Забиту Магомедшарипову возобновить карьеру

Менеджеры UFC периодически обращаются к российскому бойцу Забиту Магомедшарипову с предложениями возобновить профессиональную карьеру, сообщил менеджер Ризван Магомедов.

«Когда он каждый раз публикует видео своих тренировок, я ему пишу: «Забит, возвращайся». А он мне отвечает смеющимися смайликами. Говорит: «Не хочу». А я говорю, что, когда захочет, пусть просто даст знать.

Из UFC периодически звонят, спрашивают, не хочет ли вернуться. Они очень хотят, чтобы он подрался и выступил, но он не хочет», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Магомедшарипов завершил карьеру в 2022 году. В общей сложности боец провел 19 поединков, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение. В своем последнем выступлении россиянин одолел американца Кэлвина Каттара единогласным решением судей на турнире UFC в Москве в ноябре 2019 года.