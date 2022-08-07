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Сегодня, 10:46

Кертис Блейдс дал прогноз на возможный бой Джонса и Нганну

Давид Хачатрян
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Тяжеловес UFC Кертис Блейдс (17-3) предполагает, что чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) будет фаворитом в бою с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом (26-1).

«Я поставлю на того, у кого есть опыт выступлений в тяжелом весе, — сказал Блейдс в интервью Helen Yee. — Я выберу Нганну, потому что мы не знаем, сможет ли Джонс выдерживать удары больших парней. При этом Франсис является самым опасным тяжеловесом в стойке».

Джонс должен подраться осенью со Стипе Миочичем (20-4) или Нганну. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.

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