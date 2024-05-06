Федор Емельяненко не считает себя «последним императором»

Легендарный российский боец MMA Федор Емельяненко (40-7) признался, что считает последним императором не себя, а Николая II.

«Я считаю святого царя-батюшку Николая последним императором. Меня так назвали в Японии, и я много раз пытался объяснить японским фанатам, что последний император у нас — святой батюшка Николай. Но японские фанаты продолжают так меня называть», — сказал Емельяненко YouTube-каналу.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-8) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.