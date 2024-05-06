Федор Емельяненко — о переезде из России: «В Сербии я чувствую себя как на родине»

Легендарный российский боец MMA Федор Емельяненко (40-7) рассказал, что он не собирается уезжать из России, однако если бы ему пришлось, то он бы переехал в Сербию.

«Я никуда из России не переехал бы, я люблю свою родину. Даже переживая какие-то тяжелые времена, которые у нас были и, наверное, будут еще, я бы хотел разделить их со своей страной. Но если вдруг случится какой-то форс-мажор, который заставит меня покинуть мою родину, то я, наверное, перееду в Сербию. В Сербии я чувствую себя как на родине.

Почему Сербия? Потому что это православная страна в первую очередь, во-вторых, потому что она многострадальная, там живет многострадальный народ. Хотя если в России будет плохо, в Сербии будет еще хуже (смеется). Потому что это маленькая страна, которую постоянно все стараются обидеть», — сказал Емельяненко казахстанскому YouTube-каналу.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-8) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.