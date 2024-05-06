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Сегодня, 14:50

Федор Емельяненко рассказал, когда в последний раз плакал

Давид Хачатрян
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Федор Емельяненко.
Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA

Легендарный российский боец MMA Федор Емельяненко (40-7) отметил, что у него наворачивались слезы, когда он видел выступление своих дочерей в художественной гимнастике.

«Я могу плакать, когда я один (смеется). Слезы в последний раз у меня навернулись, когда я смотрел, как мои дочки занимаются художественной гимнастикой. И когда они выступали, я чувствую, что у меня слезы навернулись. Мне, как отцу, это очень радостно. Плюс еще с возрастом становлюсь все более сентиментальным, и у меня наворачиваются слезы», — сказал Емельяненко казахстанскому YouTube-каналу.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-8) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.

Источник: https://www.youtube.com/@uaqyt_korsetedi
Федор Емельяненко
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