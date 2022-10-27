Махачев рассказал, когда он станет лучшим бойцом вне зависимости от категории

Новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) считает, что ему потребуется год-полтора, чтобы стать первым номером рейтинга бойцов UFC вне зависимости от категории.

«UFC, честно говоря, довольно высоко оценили мои способности, навыки, — сказал Махачев по приезду в Дагестан. — Я просто так там не собираюсь останавливаться, пока не стану лучше. Я думаю, в ближайший год-полтора максимум я буду на первой строчке».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Таким образом, россиянин продлил победную серию до 11 боев и занял третью строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории.