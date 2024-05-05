Сауль Альварес: «Мунгия немного медленный, я видел каждый его удар»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2) прокомментировал свою победу над Хайме Мунгией (43-1).

«Когда я завершу карьеру, мои цифры покажут, на какой я позиции нахожусь. Я знаю, что в моей стране было много выдающихся бойцов, но сейчас я лучший. Я дрался со всеми и теперь могу делать всё, что захочу.

Эта победа очень много значит для меня. Я рад, что дал Хайме такую возможность. Мунгия — отличный парень и великий чемпион. Его ждет отличная карьера. Я очень горжусь, что мексиканцы наблюдали за нами.

Весь мир наблюдал за нами, мексиканцами. Я не торопился, потому что у меня есть опыт. Мой соперник — отличный боец, сильный и умный. У меня было 12 раундов, чтобы выиграть бой. Я действительно хорошо справился и горжусь этим.

Мунгия немного медленный, поэтому я видел каждый его удар. Иногда он ловил меня, но это потому, что я действовал слишком уверенно. На данный момент нет сомнений, что я лучший боец", — сказал Альварес после боя.

Альварес победил Мунгию единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-112). Бой состоялся 4 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.