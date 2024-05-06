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Энтони Смит: «Если я заберу спину Алекса Перейры, я задушу его»

Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Энтони Смит (38-19) считает, что он победит чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейру (10-2), если заберет его спину.

«Алекс Перейра сказал, что готов поставить 50 тысяч долларов на то, что мне не удастся его задушить в течение пяти минут при условии, что я могу начать бой, забрав спину? Я возьму его деньги. Если я заберу его спину, я задушу его, это 100 процентов», — сказал Смит на пресс-конференции после боя UFC 301.

Смит победил Витора Петрино (11-1) сабмишном в первом раунде на UFC 301. Бой состоялся 4 мая на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Алекс Перейра
Энтони Смит
UFC
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