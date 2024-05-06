Камил Гаджиев: «Болею за Мераба Двалишвили, потому что он мой земляк»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что в поединке между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (17-1) и первым номером рейтинга Мерабом Двалишвили (17-4) будет болеть за грузина.

«Классный бой, все будем смотреть. Я [буду болеть] за Мераба Двалишвили, потому что я всегда болею за бойцов с постсоветского пространства. Я советский человек. Для меня Мераб Двалишвили — это земляк. Это касается всех грузин. Это касается всех азербайджанцев, армян, узбеков, таджиков, киргизов, казахов, белорусов, даже, честно говоря, за прибалтов болею. За всех болею, всех считаю нашими ребятами, поэтому в этом бою мои симпатии точно на стороне Мераба», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Двалишвили победил Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.