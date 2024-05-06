Гаджиев ответил на обвинения в адрес владельца AMC Fight Nights Мурадова

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал информацию о том, что на владельцев лиги было написано заявление в прокуратуру из-за их деятельности в проекте AMC Token, который занимался криптовалютами.

«Странно звучат возмущения людей, которые, вложив рубль, хотят удвоить капитал через две недели. Потом возмущаются, что потеряли деньги на высокорискованных инвестициях. Крипто-платформы предлагают отдать свой рубль, чтобы через месяц-два вернуть два, условно. Иногда это срабатывает, иногда — нет. Мы знаем крутые примеры и плохие. Были валюты, которые пропали через месяц после появления. Те, кто круто заработал — молчат, те, кто потерял — бегают и жалуются. Если есть что сказать, люди пишут заявления, и этим займутся компетентные органы», — сказал Гаджиев MMA.Metaratings.ru.

Акционер AMC Fight Nights и AMC Token Амир Мурадов уже несколько лет проживает за границей и не планирует возвращение в Россию.