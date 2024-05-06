Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:28

Гаджиев ответил на обвинения в адрес владельца AMC Fight Nights Мурадова

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал информацию о том, что на владельцев лиги было написано заявление в прокуратуру из-за их деятельности в проекте AMC Token, который занимался криптовалютами.

«Странно звучат возмущения людей, которые, вложив рубль, хотят удвоить капитал через две недели. Потом возмущаются, что потеряли деньги на высокорискованных инвестициях. Крипто-платформы предлагают отдать свой рубль, чтобы через месяц-два вернуть два, условно. Иногда это срабатывает, иногда — нет. Мы знаем крутые примеры и плохие. Были валюты, которые пропали через месяц после появления. Те, кто круто заработал — молчат, те, кто потерял — бегают и жалуются. Если есть что сказать, люди пишут заявления, и этим займутся компетентные органы», — сказал Гаджиев MMA.Metaratings.ru.

Акционер AMC Fight Nights и AMC Token Амир Мурадов уже несколько лет проживает за границей и не планирует возвращение в Россию.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-prokommentiroval-obvineniya-v-adres-vladelca-amc-fight-nights-muradova-360330/
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Финал международного конкурса песен «Евровидение» пройдет 11 мая
«Краснодар» проиграл «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ
ФСБ опубликовала признания адъютанта Гитлера о решающем вкладе СССР в разгром нацизма
Чернов говорит об украденном пенальти, Зарема недовольна Угальде, а Тео попрощался с мечтами о медалях. Что произошло после матча «Пари НН» - «Спартак»
СМИ сообщили об отправке Францией на Украину отрядов Иностранного легиона
Си Цзиньпин заявил о намерении совместно с Францией искать решение украинского кризиса
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энтони Смит: «Если я заберу спину Алекса Перейры, я задушу его»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости