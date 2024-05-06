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Сегодня, 07:54

Джон Джонс заявил, что он знает дату своего возвращения в октагон

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) признался, что у него и лиги есть устная договоренность насчет его следующего боя.

«Я не могу объявить дату своего следующего боя, поскольку сейчас есть лишь устное соглашение», — написал Джонс в соцсети X.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.

Джон Джонс
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