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Сегодня, 13:27

Волкановски готов в четвертый раз подраться с Холлоуэем: «Пояс BMF мне еще не приходилось держать»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) подтвердил, что готов вновь подраться против экс-чемпиона в полулегком весе и обладателя титула BMF Макса Холлоуэя (25-7).

«Теперь у него есть пояс BMF, так что все может случиться. Я всегда думал: «Зачем устраивать четвертый бой?» Но теперь мне приходит в голову, что в этом что-то есть. Раньше все выглядело иначе, я трижды победил его, зачем вообще вставать с дивана? Но пояс BMF мне еще не приходилось держать. Так что мы можем подраться снова», — цитирует Волкановски Fox Sports.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Александр Волкановски
Макс Холлоуэй
UFC
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