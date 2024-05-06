Мокаев: «UFC не сможет остановить меня в гонке за чемпионский пояс»

Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев поделился размышлениями, почему руководство UFC не спешит назначать ему титульный поединок в наилегчайшем дивизионе.

«Алекса Переса подняли в рейтинге, потому что он победил парня, который выше нас всех. Возможно, это правильно. Но ведь я недавно одержал победу над Пересом единогласным решением судей. У меня в UFC 6-0, а у Переса это была первая победа за четыре года. Я думаю, что все дело в политике. Посмотрите на мой рекорд. Претендент, который дрался за титул шел с рекордом 3-0 в UFC. Я говорю то, что у меня в голове. И в поддержку Палестины я высказывался. Возможно, это повлияло на принятие решений. Главное для меня — побеждать. Они могут задержать меня в гонке за пояс, но остановить — никогда», — приводит слова Мокаева MMA.Metaratings.ru.

В активе Мокаева 12 поединков в карьере, во всех из которых он одержал победы. В своем последнем выступлении британец одолел американца Алекса Переса единогласным решением судей на турнире в Лас-Вегасе (США), который прошел в начале марта.