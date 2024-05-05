Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) сообщил, что он похоронил своего сына.

«Радуга, поднявшаяся вчера на церемонии погребения Коби, стала свидетелем всей той любви, которую вы, ребята, испытываете к нему. Он пришел как король и ушел как король», — написал Нганну в соцсети X.

29 апреля Нганну объявил в социальных сетях о кончине своего сына Коби. Причина смерти не уточняется.