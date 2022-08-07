Хасим Рахман показал видео спарринга с Полом, во время которого Джейк от него убегал

Тяжеловес Хасим Рахман-младший (12-1) опубликовал в соцсетях видео, на котором он спаррингуется с Джейком Полом (5-0). Во время спарринга Рахман вел себя расслабленно, в то время как Пол чересчур суетился и пропускал удары.

«Никто в истории бокса не отменял поединок за неделю из-за проблем с весом. Я пытался вам сказать, что он бегун», — прокомментировал в Twitter видео спарринга Рахман.

Бой Пола и Рахмана был отменен из-за проблем со сгонкой веса у Рахмана. Поединок мог состояться 6 августа в Нью-Йорке.