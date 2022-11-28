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Чан лососей и лобстеров, 10 блюд на обед, штат поваров. Как Хабиб кормил свою команду к UFC 280

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Команда Хабиба в кэмпе к UFC 280.
Фото Соцсети
Белял Мухаммад.
Фото Соцсети
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Роскошь и изобилие.

Одной из самых красивых историй турнира UFC 280 стала информация, что Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов потратили на лагерь к бою против Чарльза Оливейры больше одного миллиона долларов.

 
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Из чьего конкретно кармана шли деньги: Хабиба, шейхов или каких-то спонсоров — неизвестно, но то, что суммы были потрачены приличные, не поддается сомнению. Дагестанская свита в количестве более 20 человек жила в отличных апартаментах, тренировалась в личном зале принца ОАЭ и питалась по-королевски.

Привлеченный в команду американо-палестинский боец Белял Мухаммад до сих пор не может отойти от хабибовских угощений. Недавно на подкасте Bryan Callen он рассказал, насколько фантастически выглядел стол их команды в течение пяти недель подготовки.

Белял Мухаммад. Фото Соцсети
Белял Мухаммад.
Фото Соцсети

«Я провел пять великолепных недель с командой Хабиба. После тренировки мы ходили молиться все вместе. Мечеть была прямо рядом с залом. Это было прекрасно, потому что... Здесь [в Чикаго] у меня прекрасные партнеры по команде, мы братья, но вот он — христианин. Когда я молюсь, он смотрит, но не будет молиться. А с этими ребятами мы делали одно и то же в одно и то же время. Это делает связь между вами крепче.

 
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Потом мы все вместе ехали на обед. И обед там был пф-ф-ф... эпичным. Где-то 10 разных блюд, дагестанская еда, американская еда. На каждую трапезу у них отдельный шеф-повар, просто безумие какое-то. И так на завтрак, обед и ужин. То, что Хабиб делал для нас, было потрясающе. Отдельный огромный стол для десертов. А там было 20 человек в его команде, кто-то не гонял вес, и такие ребята отъедались по максимуму. Я старался есть маленькие порции, быть грамотным в диете, но...

Они давали тебе все, что ты хочешь. «А можно побольше лосося?» И на следующий день тебе приносят большой чан одних лососей. Или лобстеров, все, что ты хочешь. Хабиб потратил больше миллиона долларов на этот кэмп. Он не обязан был этого делать, но он хотел, чтобы мы исполнили наши мечты».

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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