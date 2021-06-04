Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Нурмагомедов: «На наши лица внимания не обращайте. Упор на красоту внутреннего мира»

14:17
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал фотографию свое команды.

«Вы на наши лица внимания не обращайте. Мы делаем упор на красоту внутреннего мира, ну или стараемся, что ли», — подписал снимок боец.

32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.

Читайте также

Россия — Канада: Тимкин открыл счет в матче
Дело завели на родителей малыша, погибшего после падения с 14-го этажа
Путин заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока-2»
Гороскоп и знаки зодиака — как они появились?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд