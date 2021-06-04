Нурмагомедов: «На наши лица внимания не обращайте. Упор на красоту внутреннего мира»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал фотографию свое команды.

«Вы на наши лица внимания не обращайте. Мы делаем упор на красоту внутреннего мира, ну или стараемся, что ли», — подписал снимок боец.

32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.