Сидельников: «Это очень прискорбно, что в PFL сводят российских бойцов»

Известный боец ММА Кирилл Сидельников прокомментировал предстоящий бой между Олегом Поповым и Валентином Молдавским в рамках полуфинала регулярного сезона PFL в тяжелом весе.

«На самом деле, это очень прискорбно, что сводят российских бойцов. Но давайте понимать, что это PFL. Мы осознавали, что когда четверо русских заявлялись в этом сезоне, было понимание, что они встретятся друг с другом. Обидно, что у Сергея Билостенного не получилось попасть. Я изначально говорил, что в полуфиналах было бы интересно посмотреть бой Дениса Гольцова с Олегом Поповым и Валентина Молдавского с Сергеем Билостенным. Но это прискорбно, что они свели Попова и Молдавского. Они выступают за одну команду. Не знаю, как они будут драться. Мне было бы тяжело психологически, морально. Кроме того, у них в углу один и тот же человек — Федор Емельяненко. Но на кону стоят большие деньги, титул. Мне было бы сложно. Но мы знаем, что в финале Гран-при будут драться два русских спортсмена. В идеале, в финал выйдет Гольцов с победителем пары Молдавский — Попов», — цитирует MMA.Metaratings.ru Сидельникова.

14 июня на PFL 4 Валентин Молдавский проиграл Линтону Васселу раздельным решением судей, а Олег Попов одержал победу единогласным решением над Дэвионом Франклином.