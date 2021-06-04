Экс-чемпион UFC Белфорт проведет боксерский поединок с блогером
13:18
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт проведет боксерский поединок против ютубера Майка Холстона, более известного как Тарзан, сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани в своем Twitter.
В сообщение также говорится, что бой пройдет 19 июня в Майами в рамках карта поединка между чемпионом WBA, IBF и WBO в легком весе Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом.
Витор дебютировал в смешанных единоборствах в 1996 году. Его профессиональный рекорд составляет 26 побед, 14 поражений и один поединок был признан несостоявшимся. Белфорт владел чемпионскими титулами Cage Rage и UFC.
В апреле 2006 года Витор провел профессиональный бой по правилам в бокса и нокаутировал в первом раунде Джозмарио Невеса.
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