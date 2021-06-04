Радмир Габдуллин: «Буду болеть за Саламата Исбулаева. Надеюсь, что он выиграет чемпионат России по ММА»

Президент «Союза ММА России» Радмир Габдуллин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате России по ММА, который стартовал сегодня в Кемерово.

«В этом году я буду горячо болеть за Саламата Исбулаева. Этот спортсмен в 2019 году был признан одним из самых зрелищных. Он остается чемпионом Европы. И вот на этом чемпионате он выступает. Буду болеть за него. Надеюсь, что выиграет чемпионат России и поедет на чемпионат мира», — сказал Габдулин в беседе с журналистами после церемонии открытия чемпионата.

Любительский рекорд 24-летнего Исбулаева согласно Tapology состоит из 18-ти побед и 2-х поражений. В декабре прошлого года Исбулаев взял золото на Всероссийском турнире по ММА в категории до 70,3 кг. Как отметил Габдуллин, молодой спортсмен из Оренбургской области является обладателем премии «самый зрелищный боец 2019 года».

(Ислам Бабаджанов)