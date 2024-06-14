Алмабаев признался, что думал завязать со спортом после проигрыша Уланбекову в 2017 году

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев рассказал, как на него повлияло поражение от Тагира Уланбекова в 2017 году.

«Если не ошибаюсь, после проигрыша Уланбекову я поработал на рынке еще год. Я просто всегда думал, что буду непобежденным. А после того, как проиграл, я хотел завязать со спортом — в голове крутились такие мысли», — цитирует Алмабаева MMA.Metaratings.ru.

Алмабаев техническим нокаутом проиграл Уланбекову на турнире Fight Nights в Махачкале.