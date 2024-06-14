Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 08:37

Молдавский проиграл Васселу в главном бою турнира PFL 4

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский проиграл англичанину Линтону Васселлу в главном поединке турнира PFL 4.

Турнир проходил в ночь на 14 июня в Анкасвилле (США).

Бой продлился все три раунда и завершился победой Васселла раздельным решением судей.

В соглавном поединке вечера британка Дакота Дитчева победила австралийку Челси Хэкетт техническим нокаутом в первом раунде.

В других боях россиянин Денис Гольцов победил бразильца Тиаго Сантоса техническим нокаутом в первом раунде, а другой представитель России Олег Попов единогласным решением судей одержал победу над американцем Дэвионом Франклином.

Валентин Молдавский
Линтон Васселл
ММА
1
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Аленичев рассказал, какой финал ожидает увидеть на Евро-2024
Лучший игрок РПЛ: как голосовали Песьяков, Глебов и другие футболисты «Ростова»
Азербайджан сообщил о завершении вывода миротворцев РФ из Карабаха
Журналисту, слившему инсайды о «Зените», грозит суд. Главные трансферные слухи РПЛ за 13 июня
В Грузии сообщили о планах восстановить дипотношения с Россией
МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр 1900 года
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

PFL 4 Молдавский — Васселл и Гольцов — Сантос: началась прямая трансляция боев турнира

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости