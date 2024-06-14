Молдавский проиграл Васселу в главном бою турнира PFL 4

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский проиграл англичанину Линтону Васселлу в главном поединке турнира PFL 4.

Турнир проходил в ночь на 14 июня в Анкасвилле (США).

Бой продлился все три раунда и завершился победой Васселла раздельным решением судей.

В соглавном поединке вечера британка Дакота Дитчева победила австралийку Челси Хэкетт техническим нокаутом в первом раунде.

В других боях россиянин Денис Гольцов победил бразильца Тиаго Сантоса техническим нокаутом в первом раунде, а другой представитель России Олег Попов единогласным решением судей одержал победу над американцем Дэвионом Франклином.