Дана Уайт заявил о желании организовать реванш между Хабибом и Макгрегором

Президент UFC Дана Уайт заявил, что хотел бы устроить бой-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

«Я полечу туда [на «Бойцовский остров» в Абу-Даби], и Хабиб тоже будет там. Я собираюсь встретиться с ним, пока буду там. В идеальном мире, если Конор выиграет этот бой [с Дастином Порье], я бы хотел увидеть его матч-реванш с Хабибом. Это величайшая битва, которую только можно устроить, и она имеет смысл», — приводит слова Уайта MMA Junkie со ссылкой на «SHOUT!» Buffalo podcast.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года. Российский боец победил болевым приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. В октябре 2020-го Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Макгрегор проведет ближайший поединок в ночь на 24 января в Абу-Даби на турнире UFC 257, соперником ирландца станет американец Дастин Порье.