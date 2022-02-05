Чад Мендес заработает за кулачный бой 1,2 миллиона долларов

Бывший претендент на пояс полулегкого веса UFC Чад Мендес рассказал о своем гонораре за предстоящий дебют в кулачном промоушене BKFC.

«Я счастлив тем деньгам, которые заработаю на «Knuckle Mania 2», — сказал Мендес в интервью MMAJunkie. — Общая сумма просто перекрывает все, что я заработал за годы выступлений в UFC. Давайте скажу так. Я недавно увидел, сколько заработал за свой последний бой чемпион UFC в тяжелом весе (600 тысяч — прим.). Так вот — я заработаю побольше. Плюс — я удвою эту сумму благодаря спонсорским выплатам. Мне реально повезло, это просто фантастика.

Я смогу получить большой доход, не прилагая особых усилий. Просто нанеся на шорты логотипы спонсоров, с которыми я и так уже работаю. Последние 6-8 лет я работал со многими компаниями в индустрии активного отдыха, и теперь эта интеграция расширит наши отношения. Контракт с BKFC составлен на несколько боев, но если мне не понравится после первого поединка, я не обязан отрабатывать контракт до конца. Это прекрасная возможность" (за последний бой в UFC против Волкановски Мендес заработал 87 тысяч — прим.).

19 февраля Мендес проведет кулачный бой против профессионального боксера Джошуа Альвареса на турнире Knuckle Mania 2 в Голливуде.