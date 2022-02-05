Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 02:33

Чад Мендес заработает за кулачный бой 1,2 миллиона долларов

Чад Мендес заработает за бой на кулаках 1,2 миллиона долларов
Никита Горшенин
Корреспондент

Бывший претендент на пояс полулегкого веса UFC Чад Мендес рассказал о своем гонораре за предстоящий дебют в кулачном промоушене BKFC.

«Я счастлив тем деньгам, которые заработаю на «Knuckle Mania 2», — сказал Мендес в интервью MMAJunkie. — Общая сумма просто перекрывает все, что я заработал за годы выступлений в UFC. Давайте скажу так. Я недавно увидел, сколько заработал за свой последний бой чемпион UFC в тяжелом весе (600 тысяч — прим.). Так вот — я заработаю побольше. Плюс — я удвою эту сумму благодаря спонсорским выплатам. Мне реально повезло, это просто фантастика.

Я смогу получить большой доход, не прилагая особых усилий. Просто нанеся на шорты логотипы спонсоров, с которыми я и так уже работаю. Последние 6-8 лет я работал со многими компаниями в индустрии активного отдыха, и теперь эта интеграция расширит наши отношения. Контракт с BKFC составлен на несколько боев, но если мне не понравится после первого поединка, я не обязан отрабатывать контракт до конца. Это прекрасная возможность" (за последний бой в UFC против Волкановски Мендес заработал 87 тысяч — прим.).

19 февраля Мендес проведет кулачный бой против профессионального боксера Джошуа Альвареса на турнире Knuckle Mania 2 в Голливуде.

ММА
0
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
Модный провал на Олимпиаде: итальянцы пришли в балахонах, французам испортили фигуры, а у россиян первое золото – за костюмы
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вагабов бросил вызов Джейку Полу: «Твоя карьера не завершена, если не подерешься с дагестанцем»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости