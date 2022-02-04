Вагабов бросил вызов Джейку Полу: «Твоя карьера не завершена, если не подерешься с дагестанцем»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов бросил вызов известному блогеру, ставшему профессиональным боксером американцу Джейку Полу.

«Один парень побил парочку борцов по боксерским правилам и считает себя хорошим ударником. Братья, передайте ему мое послание, — написал Вагабов в Instagram. — Джейк Пол, ты слишком много болтаешь! Считай, что твоя карьера не завершена, если ты не подерешься с дагестанцем. У тебя есть выбор: бокс или ММА?»

25 декабря в Москве в главном событии лиги «Правда» Вагабов выступил по правилам бокса, судейским решением выиграв у товарища по команде Вячеслава Дацика Дамила Шарафутдинова. Ранее Вагабов бросал вызов Дацику.

В ночь на 19 декабря в Тампе (США) Пол нокаутом в шестом раунде выиграл у экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Не так давно Пол дал согласие на переход в лигу Eagle FC, если ее владелец экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с ним.