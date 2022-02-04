Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:07

Вагабов бросил вызов Джейку Полу: «Твоя карьера не завершена, если не подерешься с дагестанцем»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Джейк Пол.
Фото Instagram

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов бросил вызов известному блогеру, ставшему профессиональным боксером американцу Джейку Полу.

«Один парень побил парочку борцов по боксерским правилам и считает себя хорошим ударником. Братья, передайте ему мое послание, — написал Вагабов в Instagram. — Джейк Пол, ты слишком много болтаешь! Считай, что твоя карьера не завершена, если ты не подерешься с дагестанцем. У тебя есть выбор: бокс или ММА?»

Публикация от VAGAB VAGABOV ?? VV?CAMP (@vagab_vagabov_official)

25 декабря в Москве в главном событии лиги «Правда» Вагабов выступил по правилам бокса, судейским решением выиграв у товарища по команде Вячеслава Дацика Дамила Шарафутдинова. Ранее Вагабов бросал вызов Дацику.

В ночь на 19 декабря в Тампе (США) Пол нокаутом в шестом раунде выиграл у экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Не так давно Пол дал согласие на переход в лигу Eagle FC, если ее владелец экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с ним.

Джейк Пол
0
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
Лед лазеров, огонь фейерверков и самый крошечный факел в истории. Чем Церемония открытия Олимпиады в Пекине войдет в историю
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олейник проведет бой против Латифи на турнире UFC on ESPN 33 в марте
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...