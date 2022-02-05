Енджейчик считает, что Намаюнас превосходит в физической силе Вейли Жанг

Бывшая чемпионка UFC в соломенном весе Йоанна Енджейчик на подкасте «Punchin In» заявила, что Роуз Намаюнас превосходит в физической силе Вейли Жанг.

Ведущий: «Роуз сильная в клинче, физически сильная?»

Йоанна Енджейчик: «Да, она сильная, очень сильная»

Ведущий: «А Вейли сильная физически?»

Йоанна Енджейчик: «Неа»

Ведущий: «Вау. Удивительно с учетом разницы в их структуре тела»

Йоанна Енджейчик: «Это как с той бразильской девушкой, как ее имя... Андраде. Тоже выглядит сильной, но в реальности нет».

Енджейчик дважды проигрывала Намаюнас — нокаутом в ноябре 2017-го и затем единогласным решением в апреле 2018-го. Вейли Жанг также победила полячку единогласным решением в марте 2020-го. После этого поражения Енджейчик не провела ни одного поединика.