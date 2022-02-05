Йоанна Енджейчик: «Намаюнас — очень сильная физически. Сильная ли Вейли Жанг? Нет»
Енджейчик считает, что Намаюнас превосходит в физической силе Вейли Жанг
Бывшая чемпионка UFC в соломенном весе Йоанна Енджейчик на подкасте «Punchin In» заявила, что Роуз Намаюнас превосходит в физической силе Вейли Жанг.
Ведущий: «Роуз сильная в клинче, физически сильная?»
Йоанна Енджейчик: «Да, она сильная, очень сильная»
Ведущий: «А Вейли сильная физически?»
Йоанна Енджейчик: «Неа»
Ведущий: «Вау. Удивительно с учетом разницы в их структуре тела»
Йоанна Енджейчик: «Это как с той бразильской девушкой, как ее имя... Андраде. Тоже выглядит сильной, но в реальности нет».
Енджейчик дважды проигрывала Намаюнас — нокаутом в ноябре 2017-го и затем единогласным решением в апреле 2018-го. Вейли Жанг также победила полячку единогласным решением в марте 2020-го. После этого поражения Енджейчик не провела ни одного поединика.
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