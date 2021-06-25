В ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (США) россиянин Александр Волков проведет бой с французом Сирилом Ганом в главном событии турнира UFC Fight Night. Победитель этого поединка станет следующим претендентом на титул тяжелого веса.

На счету 32-летнего Волкова 41 бой в ММА, 33 победы и 8 поражений. Свой последний бой россиянин провел в феврале, тогда он техническим нокаутом выиграл у Алистара Оверима на UFC Fight Night 184.

31-летний Ган одержал победы во всех своих восьми поединках ММА. В феврале 2021-го француз выиграл решением судей у Жаирзиньо Розенстрайка на UFC Fight Night 186.

Главный бой UFC Вегас 30 Волков — Ган начнется около 01.30 по московскому времени.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Александр Волков — Сирил Ган.