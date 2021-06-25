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Дана Уайт — о «Бойцовском острове»: «Он станет еще больше»

09:14
Дана Уайт. Фото AFP
Дана Уайт. Фото AFP
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Похоже, у президента UFC Даны Уайта есть запасной план в случае очередного всемирного локдауна. Он заявил, что собирается лететь в Абу-Даби, обещая работать над завершением строительства инфраструктуры «Бойцовского острова». В разгар пандемии коронавируса все турниры сильнейшей лиги проходили именно там.

«Этим летом я лечу в Абу-Даби, где я буду работать над завершением строительства инфраструктуры Бойцовского острова, — сказал Уайт Bro Bible. — Бойцовский остров никуда не денется. Более того, он станет еще больше. Бойцовский остров будет настолько крутым, что вот-вот станет местом притяжения для всех фанатов ММА. Этим летом я собираюсь объявить об этом и рассказать обо всем, что там происходит. Я очень рад этому».

В январе этого года на «Бойцовском острове» состоялся турнир UFC 257, в главном событии которого Конор Макгрегор сразился во второй раз с Дастином Порье.

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