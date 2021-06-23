Большое интервью перед боем жизни.

26 июня самый преуспевающий российский тяж Александр Волков встретится с Сирилом Ганом в главном событии вечера на UFC Vegas 30. К радости и где-то даже легкой грусти (слишком не хочется, чтобы кто-то в этой паре проигрывал) матчмейкеры взяли и свели двух самых техничных ударников дивизиона.

Для Волкова турнир станет пятым в UFC, когда он дерется в главном событии вечера — по этому направлению он обгоняет Хабиба Нурмагомедова, у которого было четыре главных события. Такой стремительный обгон Александра не должен сильно удивлять — в тяжах карьерный рост у хорошего бойца идет чуть быстрее, чем в других весах — слишком уж особенная весовая. Для 31-летнего Гана главное событие тоже уже не в новинку — в феврале он закрыл кард в Лас-Вегасе разгромом Жаирзиньо Розенштрука 5-0 по раундам

Встреча Гана и Волкова удивительна разницей соперников в опыте, если под ним понимать количество проведенных боев в профессиональных ММА. У Волкова 41 поединок, у француза — 8. Потрясная разница в 33 проведенных боя — для интереса, в данном карде ближайшие по такому разрыву Тим Минс (31-12-1-1) и Николас Далби (19-3-1-2), которых разделяет в опыте 20 боев. Порой опыт ничего не значит, когда, к примеру, более повидавший боец уже слишком стар и длинный рекорд в его случае — не более чем, славный багаж прошлого.

Волков этот пункт обходит — к старости он пока не близок, поэтому опыт в его случае — это мощный усилитель. Правда, и Ган тоже в некотором роде исключение. Да, дрался он в клетке гораздо реже соперника, но природное дарование — вещь, через которую нельзя просто так взять и переплюнуть. Оно часто бьет и опыт, и блестящую выучку. Мы хорошо помним 20-23 летних Джона Джонса и Жозе Альдо, которые при недостатке опыта, но избытке таланта сносили легенд и пиковых мастеров, прошедших огонь и воду. Другое дело — талант ли Сирил такого же уровня... Это нам предстоит узнать в субботу. Для Волкова поединок с французом тоже подход к той самой черте, за которой начинается другая судьба и которую ему однажды уже не удалось переступить. 6 октября 2018-го Александр проиграл Деррику Льюису выигранный бой, который, как вскоре оказалось, вел прямиком к титульному поединку. Многие потом спорили, случайным ли было такое поражение (Волков забрал три раунда и был нокаутирован за 15 секунд до конца), или за ним стоят некие серьезные силы, которые Волкову не под силу побороть (например, отсутствие чемпионской ментальности).

«Спорт-Экспресс» с головой погрузился в этот невероятно интригующий бой и лично поговорил с каждым из его участников боя. Первым вашему вниманию интервью с Александром Волковым.

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- У вас была целая эпопея с американской визой. Как все-таки удалось получить ее?

- Я съездил в Казахстан, мне помогли получить визу, наши партнеры подсуетились, чтобы записать меня максимально быстро на интервью. Записали, на два года получил визу. Прям получил ее в последний момент, буквально за неделю до вылета в США я еще был в Казахстане, из-за этого подготовка немножко сорвалась на какое-то время. Но сейчас нормально, я уже форму вернул, даже отдохнул во время этой поездки.

- В последние года полтора с вашим телом произошла трансформация — вы набрали серьезную массу. Не сильно ли она откатилась, когда пошли в отпуск после боя с Оверимом? Ведь генетика худого человека такова, что набирается тяжело, уходит быстро.

- Практически ничего не потерял. Да, это правда, что масса откатывается назад практически сразу, если не заниматься. Но я после Оверима не бросал тренировки. Самое главное, что я изменил вообще за эти годы — я не перестаю заниматься своими тренировками. Даже если отдых, перерыв, я прихожу в зал один-два раза в неделю и поднимаю тяжелые веса, работаю с железом на самые базовые упражнения, поэтому вес остается. После Оверима было, что со 120 кг вес ушел к 117, но это временно. В целом, я стараюсь силу поддерживать, развивать.

- Раньше до определенного момента я делал силовую работу на начальном этапе подготовки, потом бросал ее за месяц до боя, после самого боя какое-то время отдыхал, не тренировался и только где-то через месяц снова начинал заниматься железом. Получается, перерыв был в два месяца по железу, и естественно я никак не мог силу набрать и развить, потому что все время был откат. Сейчас мы это учли, с силой я занимаюсь постоянно, поэтому есть постоянный рост.

- Жорж Сен-Пьер рассказывал, что когда готовился к дебюту в среднем весе и набирал массу, то один прием пищи в день у него всегда был через силу. Вам нужно много есть, чтобы сохранять массу — есть приемы через силу или все едите в удовольствие?

- Объем еды у меня очень большой, если честно. Я ем больше 4,5 тысяч калорий в день — обычный рацион составляет 3,5 тысячи и плюс напитки, дополнительные перекусы. Питание очень усиленное, это необходимо, чтобы набрать силу. Со временем к этому привыкаешь и кажется, что это нормально. У меня бывает такое, что я несколько дней могу питаться не очень хорошо — вот сейчас приехали в Америку и какое-то время, пока размещались, пока находили, как бы обустроиться, питался так себе, но вес не ушел. Как оказалось, это даже не сильно принципиально, если постоянно есть полноценную белковую пищу плюс достаточное количество калорий. И тогда вес остается хорошо. У меня еще плюс — из-за того, что я не толстею, могу есть любую пищу и не толстеть. Большое количество сладкого, а это ведь тоже энергия, которая позволяет мышечную массу не терять — пусть это все и не очень полезно. В моем случае я могу есть любую пищу, все, что я хочу, ни в чем себя не ограничиваю и в этом плане мне, наверное, немножко полегче, чем Сен-Пьеру.

- Красное мясо обязательно, чтобы оставаться махиной, или достаточно курицы и рыбы?

- На мясе я не циклюсь. В рационе оно у меня есть, я его люблю, но также ем и курицу и рыбу, получаю белки из грибов и орехов. Не могу сказать, что мяса в рационе у меня очень много.

«С детства у меня была астма, из-за нее приходилось терпеть и вот так появилось преодоление усталости, кардио»

- Тренер Гана Фернанд Лопес восхищается вашим кардио, говорит, что редко встретишь тяжа с такой выносливостью. Кардио вам дается тяжелой закалкой или это врожденное?

- На самом деле, в кардио у меня ничего врожденного, наверное, и нет. Мне приходится чуть больше тренироваться, потому что с самого детства у меня была бронхиальная астма, любые тренировки длительные мне давались очень тяжело. Но, возможно, что мне постоянно с детства приходилось терпеть, а занимаюсь спортом я с семи лет, приходилось постоянно переступать через какие-то барьеры в этом плане — соответственно, у меня появилась вот это преодоление усталости. Но я не могу сказать, что я самый выносливый боец в нашем зале или где-то еще, просто я умею терпеть и преодолевать ощущение усталости. Из-за этого кажется, что кардио у меня высокое, но на самом деле, это дается мне тяжело.

- Сейчас идут споры, какой бег эффективнее — на улице на естественном покрытии или на беговой дорожке в зале. Какой бег лучше подпитывает кардио?

- Это не принципиально, тут все от объема зависит. Можно делать все что угодно — можно бегать, можно прыгать на скакалке, можно просто ходить. Все зависит от объемов — если объемы большие, их хватает, то выносливость будет расти. Будет это конкретно дорожка или эллипс или другая кардио-работа — это не имеет значения. Самая лучшая работа на кардио — это максимально специфичная для конкретного вида спорта. Для бойца самая лучшая кардио-работа — это бить по мешку. Стоять два часа и бить по мешку. Вопрос только в том, что после определенного момента качество этой работы уменьшится. Если поставить человека и заставить его полчаса бить по мешку, то через 15 минут он уже будет бить нехотя, вполсилы, наносить удары гораздо реже, будет какие-то удары свои любимые бить, а нелюбимые не бить. А бег позволяет одно и то же движение делать постоянно. Есть цикличность, и одни и те же мышцы работают постоянно. Если сделать такую работу цикличную на мешке, то можно бить и мешок, но это невозможно. Потому что все равно будет хотеться бить один какой-то удар вместо другого, и не будут мыщцы работать равномерно. Поэтому принцип бега — улица, велотренажер, эллипс — это не имеет значения. Суть в формуле работы, то, насколько мышцы равномерно и долго работают.

- Бой с Ганом — ваш десятый в UFC, соответственно, и десятый лагерь. Какой из этих 10 лагерей подготовки был самый идеальный?

- Не знаю, не было у меня таких кэмпов. Во всех кэмпах какая-то травма была, болезнь или что-то еще. За всю мою историю выступлений такого не было, что все было идеально. Либо травмы либо какие-то жизненные ситуации происходили, которые отвлекали меня. Мы не можем абстрагироваться от той жизни, которая происходит снаружи. А травмы — если тренироваться хорошо и усиленно, они всегда появляются, потому что ты бьешь, тебя бьют в ответ, ты отбиваешь ноги, об тебя отбивают... Приходит усталость, где-то переутомляешься, где-то отсутствие сна — идеальной подготовки не бывает, но ты это преодолеваешь и становишься еще сильнее.

«Гана разобрали на «отлично». В отличие от него, я использую в бою агрессию»

- Важно ли было в этом кэмпе найти кого-то, кто будем симулировать Гана? Все-таки, он очень специфично двигается для этого веса, необычайно подвижный.

- Мы посмотрели очень много его боев, хорошо его разобрали, стараемся, если не копировать его манеру, то копировать те техники, которые он использует в бою для победы. Хорошо его разобрали, если говорить о домашней работе, мне кажется, в этот раз мы ее выполнили на оценку «отлично». Надеюсь, что получится всю ее сделать в бою. Из зала я не вылезал все это время, очень много видео смотрели его, много обсуждали, много раз меняли мнение, как будем вести бой. Из-за этого у меня есть много планов на поединок — можно и так и так и так. Посмотрим, как будет вести себя в бою оппонент, будет ли он разнообразен, будет ли делать что-то новое конкретно ко мне.

- Хочется вспомнить бой против Стефана Штруве. Тоже высокий (213 см), длиннорукий (215 см) — вы сказали после того поединка, что начало боя было тяжелым, потому что вы с ним похожи и копировали друг друга, сталкивались. Но потом вы начали его обыгрывать. За счет чего?

- У меня в отличие от Штруве и того же Гана есть преимущество, что я использую агрессию в боях. Я умею работать вторым номером, но также я умею работать агрессивно, зарубаться, идти вперед. Ган, например, очень хорошо работает вторым номером, на контратаке, но сам зарубаться не любит и не очень хорошо чувствует себя в этих моментах. Конечно, его еще к этим моментам в бою надо будет подвести. Если просто выйти и сразу зарубаться, тебя встретят хорошим прямым, и на этом поединок закончится. Поэтому к зарубе нужно подвести соперника, найти хороший момент для активной, агрессивной атаки. Обычно это проходит во 2-м, 3-м раунде. Со Штруве и была разница в том, что я со 2-го раунда был агрессивнее, мог доводить свои атаки до конца. А он, если попадал, то эти атаки не развивал, потому что попадался на мои встречные удары и пятился назад. А мне это только и нужно было.

- В последнем бою Ган почти все 25 минут бил джеб и мгновенно отскакивал. Как такого бойца ловить?

- На самом деле, способов много. Все зависит от того, как он будет дальше потом ориентироваться в пространстве. Можно встретить, можно атаку провалить на себя и контратаковать, один из способов еще — постоянно ограничивать его в движении, поджимать, чтобы это пространство, куда отходить спиной, было меньше. Способов достаточно, вопрос — что получится реализовать.

- Хоть UFC и не замеряет длину ног, но на глаз кажется, что у вас самые длинные ноги в промоушене. С учетом этого и вашей базы карате у меня есть такое диванное мнение, что хайкик-нокаутов у вас могло быть и больше. В Bellator у вас был один, но есть ли сейчас серьезная ставка на удар ногой в голову как нокаут-оружие?

- К сожалению, с возрастом все меньше хочется поднимать ноги выше пояса (смеется). Когда я был молодой, то да. На самом деле, стилистически соперников, которых можно поймать, вот так размахивая ногами, встречается все меньше и меньше. В основном, люди уже к этому готовые, приходится работать более дисциплинированно, чтобы не подхватили ногу, не подловили на ошибке. И бить ногой в голову — это очень энергозатратно даже в легком весе, а в тяжелом весе так вообще бьют всегда с неохотой. Это забирает очень много энергии. Как бы это ни казалось легко, но это забирает очень много сил, а когда тебе нужно драться долго, то ударить ногой в голову жестко, быстро и не потратить при этом много сил — практически невозможно. Но, думаю, следующий поединок позволит мне раскрыться в этом вопросе, в плане ног, потому что с ударником поработать ногами, в принципе, можно было бы. Посмотрим, как получится, потому что уровень бокса у меня со временем сильно вырос, и в руках я тоже чувствую преимущество.

- Редко можно встретить тяжа, который бьет такие длинные комбинации, как вы. Меньше трех ударов редко связываете. Почему этот стиль с длинными комбо вам так подходит?

- На тренировках длинные комбинации я бью гораздо реже. На тренировках атаки в основном свожу к джебу. Думаю, такие длинные комбинации у меня связаны с агрессивной работой. Иногда можно работать более осторожно, иногда можно более агрессивно, не давая сопернику продохнуть, ударить навстречу. Это именно смена самого поведения в поединке. И на этой смене сопернику очень неудобно. Тут я работаю только на джебе, а тут резко меняюсь и начинаю бить агрессивно, серийно. Такие смены всегда неожиданны и поэтому хорошо работают. Я бью только в те моменты, когда точно знаю, что могу попасть. Если вижу, что могу попасть несколько ударов подряд, то бью подряд. Выносливости у меня на такие удары хватает, поэтому и бью их, не боюсь устать.

«Открыть ютуб-канал? Не готов тратить на это энергию»

- Вы говорили моем коллеге Илье Андрееву: «Посмотрим, насколько Ган стрессоустойчивый боец». Кто из ваших соперников в UFC был самым стрессоустойчивым?

- Ну, наверное, один из самых Вердум был. Ребята, которые уже более опытные. Тот же самый Оверим.

- Льюиса можно назвать стрессоустойчивым?

- Наверное, Льюис в какой-то степени тоже. Тут просто каждый спортсмен силен и по-своему выражает стрессоустойчивость. После боя я такой параметр не оцениваю, это, скорее, выражается в самом поединке, видно, как оппонент во время боя ошибается или нет.

- Сейчас все больше бойцов открывают свой ютуб-канал. Нет ли желания самому открыть и что-то туда закидывать по боям или своей жизни?

- Желание есть, времени нет. Я понимаю, чтобы выступать и побеждать, нужно заниматься только этим. Чтобы заниматься чем-то другим, думать над этим, это уже занимает какую-то энергию. Я пока готов энергию тратить только в подготовку, а не в ютуб. Со временем может что-то появится, может, и нет. Мысли об этом были, но сейчас лучше заниматься только боями.

- Как продвигается ваш семейный с женой бизнес, продажа ирригатора для зубов «Dental Volk Technologies»?

- Это не совсем семейный бизнес, это больше ее бизнес с ее партнерами. Ну, продвигается, существует как-то, самоокупается, какие-то деньги зарабатывает. Все в порядке. Она еще запустила что-то, выпускает средство по уходу за волосами, старается развиваться в этом плане, запускать новые проекты.

- Как видите бой Нганну — Льюис?

- Конечно, не хотел бы, чтобы поединок прошел так, как в первый раз, думаю, что этого не хотели бы и спортсмены. Но Льюис, скорее всего, будет проводить его в той же манере, будет ждать момента, чтобы попасть встречный удар, не полетит на Нганну вперед. Он всегда в принципе занимает выжидающую позицию, чтобы встречать сильным ударом, который у него получается или не получается. Нганну растет, у него улучшается защита и работа на ногах, думаю, он будет и более аккуратен и более агрессивен. Думаю, Нганну этот поединок и выиграет нокаутом, возможно, до второго раунда.

Блиц

- Если бы вам сказали, что до конца жизни вы можете делать только одно физическое упражнение для здоровья, что бы за упражнение это было?

- Растяжка.

- По какому поводу вас последний раз пилила супруга?

- Ффууух, я даже не помню, их так много было (смеется). Я это не вспомню сейчас, честно. Я такое стараюсь не запоминать, если я еще об этом буду думать... (смеется).

- Что у вас стоит на телефонной заставке?

- Просто черный экран и всё.

- Любимая строчка из гимна Российской Федерации

- «Союз нерушимый республик свободных» (смеется)

- Животное из дикой природы, которое вас восхищает больше всего?

- Кролики. У меня есть два кролика [на даче].