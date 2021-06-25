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Стерлинг показал, как готовится к реваншу с Яном

09:37
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг признался, как готовится к матчу-реваншу с россиянином Петром Яном.

«Приятно вновь оказаться на матах. Вчера отлично поработали! Независимо от того, выигрываю я или проигрываю, я вношу поправки, чтобы прибавлять. Этот реванш будет чем-то особенным!» — написал Стерлинг в Instagram к видео с тренировки.

Напомним, Стерлинг отобрал у Яна пояс чемпиона на турнире UFC 259. Россиянину было присуждено поражение за запрещенный удар.

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