Стерлинг показал, как готовится к реваншу с Яном

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг признался, как готовится к матчу-реваншу с россиянином Петром Яном.

«Приятно вновь оказаться на матах. Вчера отлично поработали! Независимо от того, выигрываю я или проигрываю, я вношу поправки, чтобы прибавлять. Этот реванш будет чем-то особенным!» — написал Стерлинг в Instagram к видео с тренировки.

Напомним, Стерлинг отобрал у Яна пояс чемпиона на турнире UFC 259. Россиянину было присуждено поражение за запрещенный удар.