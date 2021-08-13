Боец ММА Александр Емельяненко признался, что всегда равнялся на старшего брата Федора, который тоже выступает в смешанных единоборствах.

«Ну, мой старший брат [Федор], я всегда смотрел за ним, — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Руки Выше». — Он первым начал заниматься борьбой, а я уже шел по его стопам».

«Был ли Федор моим кумиром? Ну да, конечно. Он и в смешанных единоборствах первый начал выступать. Все делал первым, везде был первопроходцем. Я уже шел по его стопам».

Федор Емельяненко проведет следующий бой 23 октября на турнире Bellator в Москве. Соперник легендарного россиянина — американец Тимоти Джонсон.

Александр Емельяненко проведет следующий поединок с блогером и самбистом Артемом Тарасовым. Ожидается, что они сразятся в сентябре в организации «Наше Дело».