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Александр Емельяненко — о брате Федоре: «Он всегда был моим кумиром. Шел по его стопам»

11:50
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Боец ММА Александр Емельяненко признался, что всегда равнялся на старшего брата Федора, который тоже выступает в смешанных единоборствах.

«Ну, мой старший брат [Федор], я всегда смотрел за ним, — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Руки Выше». — Он первым начал заниматься борьбой, а я уже шел по его стопам».

«Был ли Федор моим кумиром? Ну да, конечно. Он и в смешанных единоборствах первый начал выступать. Все делал первым, везде был первопроходцем. Я уже шел по его стопам».

Федор Емельяненко проведет следующий бой 23 октября на турнире Bellator в Москве. Соперник легендарного россиянина — американец Тимоти Джонсон.

Александр Емельяненко проведет следующий поединок с блогером и самбистом Артемом Тарасовым. Ожидается, что они сразятся в сентябре в организации «Наше Дело».

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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