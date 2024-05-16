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Сегодня, 10:21

Колби Ковингтон: «Белал Мухаммад должен сесть в тюрьму»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) считает, что второй номер рейтинга в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) должен сесть в тюрьму за свои высказывания.

«Я бы с удовольствием подрался с Белалом. Он наговорил много гадостей. Я хочу, чтобы этот расист отправился в тюрьму. Он сказал, что мне дали титульный шанс только потому, что я белый. Этот парень сейчас сидит и ничего не делает. Он не дрался больше года и протирает штаны. Это неправильно. Что он сделал за последнее время? Когда был его последний бой?» — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

Ранее Мухаммад написал в соцсетях, что Ковингтон получил бой за титул с Леоном Эдвардсом (22-3) только потому, что он белый.

Белал Мухаммад
Колби Ковингтон
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