На чемпионат Европы по ММА в Казани приедет наследный принц Бахрейна

На чемпионат Европы по ММА приедет наследный принц Бахрейна шейх Халид бин Хамад аль-Халиф, сообщает пресс-служба Союза ММА России. Он возглавит делегацию страны.

Открытый чемпионат и первенство Европы (18-20 лет) по смешанному боевому единоборству ММА пройдет с 16 по 20 августа в Казани на площадке БСС «БАСКЕТ-ХОЛЛ».

В составе команды Бахрейна, которая считается одним из фаворитов чемпионата Европы, выступят:

Мужчины

до 52, 2 кг — Магомед Шейкхов

до 56,7 кг — Мансур Магомедов, Мухаммед Альмуамари

до 61,2 кг — Абдулла Мубарак

до 65,8 кг — Али Якьют

до 70,3 кг — Шамиль Гимбатов

до 77,1 кг — Рамазан Гитинов, Мурад Гусейнов

до 83,9 кг — Султан Омаров

до 93 кг — Магомедзагид Магомедов

до 120,2 кг — Расул Магомедов

свыше 120,2 кг — Шамиль Меджидов

Женщины

до 52,2 кг — Айеза Рамос Бертолсо

до 56,7 кг — Беатрис Консули Диниз

до 65,8 кг — Сабрина Лаурентина Де Соуза

Всего в турнире примут участие 252 спортсмена (164 — взрослые, 88 — юниоры) из 14 сборных: Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии.