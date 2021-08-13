На чемпионат Европы по ММА в Казани приедет наследный принц Бахрейна
На чемпионат Европы по ММА приедет наследный принц Бахрейна шейх Халид бин Хамад аль-Халиф, сообщает пресс-служба Союза ММА России. Он возглавит делегацию страны.
Открытый чемпионат и первенство Европы (18-20 лет) по смешанному боевому единоборству ММА пройдет с 16 по 20 августа в Казани на площадке БСС «БАСКЕТ-ХОЛЛ».
В составе команды Бахрейна, которая считается одним из фаворитов чемпионата Европы, выступят:
Мужчины
до 52, 2 кг — Магомед Шейкхов
до 56,7 кг — Мансур Магомедов, Мухаммед Альмуамари
до 61,2 кг — Абдулла Мубарак
до 65,8 кг — Али Якьют
до 70,3 кг — Шамиль Гимбатов
до 77,1 кг — Рамазан Гитинов, Мурад Гусейнов
до 83,9 кг — Султан Омаров
до 93 кг — Магомедзагид Магомедов
до 120,2 кг — Расул Магомедов
свыше 120,2 кг — Шамиль Меджидов
Женщины
до 52,2 кг — Айеза Рамос Бертолсо
до 56,7 кг — Беатрис Консули Диниз
до 65,8 кг — Сабрина Лаурентина Де Соуза
Всего в турнире примут участие 252 спортсмена (164 — взрослые, 88 — юниоры) из 14 сборных: Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии.
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