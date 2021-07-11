Казахстанец Жумагулов невероятным удушающим приемом победил Риверу на UFC 264
02:05
Казахстанский боец Жалгас Жумагулов в поединке раннего предварительного карда UFC 264 победил американца Джерома Риверу.
Бой наилегчайшем весе в завершился победой Жумагулова в первом раунде удашающим приемом.
На счету 32-летнего Жумагулова 14 побед и 5 поражений, у 26-летнего Риверы 10 побед при 6 поражениях.
Турнир UFC 264 проходит в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (США). Главным событием станет третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.
Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.
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