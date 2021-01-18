Порье считает Макгрегора одним из лучших бойцов в истории UFC

Американский боец ММА Дастин Порье рассказал, в чем состоят сильные стороны его будущего соперника Конора Макгрегора.

«В сочетании тайминга, точности и силы он один из лучших в истории UFC, — цитирует американца «РЕН ТВ», — Он нокаутирует людей, но это не значит, что он плохой грэпплер. Да, его сабмитили, но и меня сабмитили. Но я знаю, что он грэпплер высокого уровня».

Поединок Макгрегора и Порье пройдет 23 января (24 января по московскому времени) на UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ). 32-летний ирландец одержал 22 победы в ММА при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

В первом поединке этих бойцов, который состоялся 27 сентября 2014 года, Конор победил нокаутом. «РЕН ТВ» покажет бой Порье и Макгрегора в прямом эфире.