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Хабиб прокомментировал поражение Макгрегора от Порье на турнире UFC 257

09:33
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в главном поединке турнира UFC 257 против Дастина Порье.

«Вот что бывает, когда меняешь команду, спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом, спаррингуясь вместо этого с маленькими детьми, оторванными от реальности», — написал у себя в Twitter Нурмагомедов.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, впервые защитив титул чемпиона UFC в легком весе. В сентябре 2019 года россиянин выиграл у Порье, а в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры после третьей защиты титула в поединке с Джастином Гэтжи.

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед при 6 поражениях. Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов (рекорд 29-0), может вернуться в UFC, чтобы провести поединок с победителем боя Макгрегор — Порье.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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