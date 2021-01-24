Хабиб прокомментировал поражение Макгрегора от Порье на турнире UFC 257

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в главном поединке турнира UFC 257 против Дастина Порье.

«Вот что бывает, когда меняешь команду, спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом, спаррингуясь вместо этого с маленькими детьми, оторванными от реальности», — написал у себя в Twitter Нурмагомедов.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, впервые защитив титул чемпиона UFC в легком весе. В сентябре 2019 года россиянин выиграл у Порье, а в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры после третьей защиты титула в поединке с Джастином Гэтжи.

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед при 6 поражениях. Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов (рекорд 29-0), может вернуться в UFC, чтобы провести поединок с победителем боя Макгрегор — Порье.