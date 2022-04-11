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Сегодня, 19:09

В ФССР считают, что решения FIL должны мотивироваться спортивным духом

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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что организация будет бороться за свои права и отстаивать спортсменов.

Ранее Международная федерация санного спорта (FIL) отказалась снимать санкции с российских спортсменов. При этом Арбитражный суд на прошлой неделе отменил все ограничения в отношении наших саночников.

«Конечно, планируем и дальше бороться за права Федерации санного спорта и отстаивать наших спортсменов. Международная федерация — это все-таки не политическая организация, а спортивная. Мы считаем, что все решения должны мотивироваться спортивным духом и приниматься в соответствии с олимпийской хартией», — приводит слова Гарт «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/other/news-4662621-v-fssr-prokommentirovali-otkaz-mezhdunarodnoj-federacii-snyat-sankcii-s-rossii.html
санный спорт
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