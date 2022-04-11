В ФССР считают, что решения FIL должны мотивироваться спортивным духом

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что организация будет бороться за свои права и отстаивать спортсменов.

Ранее Международная федерация санного спорта (FIL) отказалась снимать санкции с российских спортсменов. При этом Арбитражный суд на прошлой неделе отменил все ограничения в отношении наших саночников.

«Конечно, планируем и дальше бороться за права Федерации санного спорта и отстаивать наших спортсменов. Международная федерация — это все-таки не политическая организация, а спортивная. Мы считаем, что все решения должны мотивироваться спортивным духом и приниматься в соответствии с олимпийской хартией», — приводит слова Гарт «Чемпионат».