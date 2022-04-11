Юрист предложила ФССР обратиться в австрийский суд по решению FIL не допускать российских спортсменов

Юрист Анна Анцелиович в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала, какие шаги может предпринять Федерация санного спорта России после несогласия Международной федерации санного спорта (FIL) принять решение арбитражного суда организации по допущению российских спортсменов до международных соревнований.

«Если есть возможность подать в Спортивный арбитражный суд (CAS), то и заявление на сайте FIL потенциально можно обжаловать в качестве решения, — сказала юрист «СЭ». — Несмотря на то, что это не оформлено как решение, оно озвучено и на основании такого пресс-релиза начинаются юридические последствия. Но это только в том случае, если регламент предусматривает возможность обращения в CAS. Если можно только пойти снова в тот же суд, где наша федерация выиграла дело, а потом FIL его не приняла, то какой в этом смысл?»

Также Анцелиович отметила, что можно подать суд в Австрии.

«Потенциально еще можно пойти в обычный суд по месторасположению FIL в Австрии. Это был бы самый правильный путь. Например, у нас в практике был случай, когда президент Федерации тяжелой атлетики России шел в обычный швейцарский суд. И там рассматривался спор по существу в отношение международной федерации. Так что такой путь возможен, но там может быть предусмотрено, что в суды могут идти только местные юристы. При желании можно найти и австрийского юриста, который будет знать законодательство», — добавила юрист.

Ранее арбитражный суд федерации санного спорта удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Этот случай стал первой успешной апелляцией российской спортивной федерации на отстранение от международных стартов.