Стал известен состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону

Тренерский совет сборной России по санному спорту определился с составом команды, которая будет централизованно готовиться к олимпийскому сезону. Как сообщил ТАСС главный тренер сборной Сергей Чудинов, в этот список вошли чемпионы страны 2021 года Семен Павличенко и Виктория Демченко.

С 13 по 15 марта на олимпийской трассе в Сочи проходит чемпионат России по санному спорту.

«По итогам соревнований в список вошли Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич, а также два юниора — Матвей Пересторонин и Павел Репилов, — отметил Чудинов. — У женщин это Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко и юниорка Диана Логинова. В состав вошли также три экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров».

Демченко на чемпионате России по итогам четырех заездов показала результат 3 минуты 20,367 секунды. Второе место заняла Иванова (3.20,394), третье — Катникова (3.20,928).

В мужском турнире Павличенко первенствовал с результатом 3.27,366, серебро выиграл Роман Репилов (3.27,568), бронзу — Горбацевич (3.28,650).