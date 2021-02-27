Россия намерена претендовать на право провести ЧЕ по санному спорту в 2023 году

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что Сочи может провести чемпионат Европы по санному спорту в январе-феврале 2023 года.

«Наша федерация на этап Кубка мира по санному спорту в следующем сезоне, скорее всего, претендовать не будет, так как у FIL (Международной федерации санного спорта — прим. «СЭ») очень сложный график. Мы намерены претендовать на чемпионат Европы, который пройдет в сезоне-2022/23. Что касается этапа Кубка мира по натурбану, то мы будем его проводить в феврале сразу после окончания Олимпийских игр в Пекине. Календарь международных стартов на следующий сезон еще не сформирован», — приводит ТАСС слова Гарт.

Сочи принимал чемпионат Европы по санному спорту в 2015 году. Кроме того, олимпийская трасса в городе была местом проведения чемпионата мира в феврале 2020 года.