Минспорт РФ признал успешным выступление российских саночников в минувшем сезоне

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов заявил, что в прошедшем сезоне саночники успешно выступили.

«Заседание завершилось, сезон был признан успешным. Нас поздравили. Также я озвучил предварительные планы на олимпийский сезон. Первый учебно-тренировочный сбор пройдет в Кисловодске с 18 мая по 3 июня «, — цитирует Чудинова ТАСС.

Россияне выиграли одну золотую медаль и одну серебряную на чемпионате мира в Кенигсзе. На европейском первенстве российская команда выиграла две золотые и одну бронзовую медаль.