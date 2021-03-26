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Минспорт РФ признал успешным выступление российских саночников в минувшем сезоне

17:56

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов заявил, что в прошедшем сезоне саночники успешно выступили.

«Заседание завершилось, сезон был признан успешным. Нас поздравили. Также я озвучил предварительные планы на олимпийский сезон. Первый учебно-тренировочный сбор пройдет в Кисловодске с 18 мая по 3 июня «, — цитирует Чудинова ТАСС.

Россияне выиграли одну золотую медаль и одну серебряную на чемпионате мира в Кенигсзе. На европейском первенстве российская команда выиграла две золотые и одну бронзовую медаль.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11006493

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