Репилов стал девятым на чемпионате Европы по санному спорту

Российский саночник Роман Репилов занял девятое место на чемпионате Европы в швейцарском Санкт-Морице, который совмещен с последним этапом Кубка мира.

Победу одержал австриец Вольфганг Киндль. Вторым стал латвиец Кристерс Апарйодс, третьим — австриец Нико Гляйршер.

В соревнованиях двоек победили немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен. Второй результат показали их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, третий — латвийцы Мартинс Ботс и Робертс Плюме

Россияне Андрей Богданов и Юрий Прохоров стали восьмыми.

Санный спорт

Санкт-Мориц (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Вольфганг Киндль (Австрия) — 2.10,246 (1.05,162 + 1.05,084)

2. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 2.10,267 (1.05,182 + 1.05,085)

3. Нико Гляйршер (Австрия) — 2.10,546 (1.05,365 + 1.05,181)

4. Феликс Лох (Германия) — 2.10,611 (1.05,417 + 1.05,194)

5. Йонас Мюллер (Австрия) — 2.10,656 (1.05,337 + 1.05,319)

6. Леон Фельдерер (Италия) — 2.10,726 (1.05,366 + 1.05,360)...

9. Роман Репилов (Россия) — 2.11,024 (1.05,637 + 1.05,387)

16. Семен Павличенко (Россия) — 2.11,577 (1.05,794 + 1.05,783)

24. Александр Горбацевич (Россия) — 2.12,007 (1.06,263 + 1.05,744)