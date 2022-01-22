Эггерт и Бенеккен выиграли этап Кубка мира в Санкт-Морице, Богданов и Прохоров заняли 9-е место

Российские саночники Богданов и Прохоров заняли 9-е место на этапе Кубка мира в Санкт-Морице

Немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенеккен победили на этапе Кубка мира в Санкт-Морице (Швейцария).

Второе место заняли Мартиньш Ботс и Робертс Плюме из Латвии, на третьей строчке — Тобиас Вендль и Тобиас Арльт из Германии.

Лучшими из россиян стали Андрей Богданов и Юрий Прохоров, они стали 9-ми. 11-й результат показали Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали 14-ми.

Санный спорт

Санкт-Мориц (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Тони Эггерт/Саша Бенеккен (Германия) — 1.47,209 (53,585 + 53,624)

2. Мартиньш Ботс/Робертс Плюме (Латвия) — 1.47,322 (53,652 + 53,670)

3. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) — 1.47,322 (53,652 + 53,670)

4. Эммануэль Ридер/Симон Кайнцвальднер (Италия) — 1.47.489 (53,784 + 53,705)

5. Андрис Сикс/Юрис Сикс (Латвия) — 1.47,526 (53,857 + 53,669)

6. Томас Стю/Лоренц Коллер (Австрия) — 1.47,556 (53,840 + 53,716)

9. Андрей Богданов/Юрий Прохоров (Россия) — 1.47,693 (54,020 + 53,673)

11. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) — 1.47,913 (54,065 + 53,848)

14. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) — 1.48,441 (54,363 + 54,078)