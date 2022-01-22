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Сегодня, 18:30

Россиянин Репилов занял шестое место в общем зачете Кубка мира

Россиянин Репилов занял шестое место в общем зачете Кубка мира по санному спорту
Иван Шитик
Корреспондент

Российский саночник Роман Репилов занял девятое место на чемпионате Европы в швейцарском Санкт-Морице, который совмещен с последним этапом Кубка мира.

В общем зачете Кубка мира победу одержал немец Йоханнес Людвиг, набравший 871 очко. Второе место занял Вольфганг Киндль из Германии (791), третье место поделили Кристерс Апарйодс из Латвии и немец Феликс Лох (по 691).

Россиянин Роман Репилов стал шестым (607), Семен Павличенко — девятым (467), Александр Горбацевич — 12-м (413), Павел Репилов — 18-м (240), Матвей Пересторонин — 27-м (126).

Сборная России по санному спорту
Роман Репилов
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Репилов стал девятым на чемпионате Европы по санному спорту
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