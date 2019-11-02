В субботу, 2 ноября, «Зенит» примет ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ. Встреча на «Газпром Арене» начнется в 19.00 по московскому времени.

Команда Сергея Семака находится, можно сказать, в абсолютной зоне комфорта — первое место в турнирной таблице, разница мячей 29 — 7. Поражений в РПЛ «Зенит» не знает с августа, а в домашних матчах с ЦСКА с 2011 (!) года. Неудивительно, что сине-бело-голубые являются безоговорочными фаворитами встречи, а коэффициент на их победу в БК «Лига Ставок» составляет 1,70. Для сравнения, успех армейцев оценивается в 5,25. Питерцы пропускают довольно мало, а у подопечных Виктора Гончаренко нередко возникают проблемы с реализацией моментов. Эксперты БК «Лига Ставок» оценивают вероятность того, что забьют только хозяева с довольно привлекательным коэффициентом — 2,65. А как считаете вы?

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