В пятницу, 6 сентября, сборная России сыграет в гостях против Шотландии в пятом туре отборочного турнира Евро-2020. Встреча пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Предлагаем три крутых ставки от журналистов «СЭ» Дмитрия Симонова и Кирилла Бурдакова.

Ставка Бурдакова: Победа России или обе забьют

— Шотландия очень давно не играла на главных турнирах, и, возможно, немного испугалась своего шанса побороться с Россией за второе место в группе. Шотландцы очень плохо начали, проиграли Казахстану. Но сейчас удалось собрать почти оптимальный состав. У себя дома шотландцы просто так не сдадутся. Но все же ставлю на сборную России, она видится фаворитом.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу России — 2,70.

Ставка Симонова: Дзюба отметится результативным действием

- Мне наиболее явным вариантом исхода этой игры видится ничья. Россия фаворит, но в отличие от шотландцев, состояние нашего состава нельзя назвать оптимальным. Я ожидал появление в стартовом составе Алексея Миранчука, который проводит фантастическое начало сезона. К сожалению, он получил травму. Вызывает вопросы моральное состояние Головина. Он парень эмоционально крепкий, но все-таки безобразный старт «Монако» не может не отразиться на нем. И непонятно состояние Черышева, который в начале сезона практически не играет. Из группы атаки по каждому футболисту есть вопросы. Артем Дзюба три матча не может забить, но он в августе выглядит интересно и всегда играет полезно.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Артем Дзюба забьет гол или отдаст голевую передачу» — 2,60

Ставка для экспресса: Россия не проиграет

Коэффициент БК «Лига Ставок» на Х2 — 1,45