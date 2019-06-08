В субботу, 8 июня, состоится матч отборочного турнира Евро-2020 Россия – Сан-Марино. Встреча пройдет в Саранске на стадионе "Мордовия Арена". Рассказываем, в какой исход встречи верят букмекеры.

Фаворит этой игры – Россия. Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,01. То есть со ставки в 1000 рублей, можно заработать 1010 рублей. Для сравнения коэффициент на успех Сан-Марино – 60,00, таким образом возможный выигрыш со ставки на ту же 1000 рублей, составит 60 000. Ничья оценивается с коэффициентом 30,00.

Букмекеры полагают, что команда Станислава Черчесова легко сможет разгромить соперника. Коэффициент на "Тотал" больше 4,50 – 1,40, на "Тотал" меньше 4,50 – 2,85.

Бывший нападающий сборной России и волгоградского "Ротора" Олег Веретенников, так же считает, что встреча будет результативной и ставит на победу наших со счетом 4:0.

– Говорить о разгроме перед игрой не стоит. С таким соперником как Сан-Марино, должны набирать максимальное количество очков. Мы сильнее и это надо доказать на поле. Никакой недооценки не будет, потому что обороняться сейчас научились все. Сборная находится не в том положении, чтобы терять очки. Группа достаточно непредсказуемая. Вот, Казахстан обыгрывает Шотландию. Необходимо сконцентрироваться на игре и набрать важные три очка. Чем больше забьем, тем лучше. Думаю, счет будет 4:0.