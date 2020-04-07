«Лига Ставок» и РПЛ поддержат врачей в борьбе с коронавирусом

«Лига Ставок» и Российская премьер-лига будут доставлять ланч-боксы в две больницы Москвы врачам, которые борются за здоровье больных коронавирусом.

Начиная с этой недели, генеральный партнер РПЛ БК «Лига Ставок» совместно с Российской премьер-лигой ежедневно будут обеспечивать обедами и ужинами медперсонал инфекционной больницы в Коммунарке и Челюстно-лицевого госпиталя ветеранов войн, который был перепрофилирован для приема больных коронавирусом.

— В это непростое время каждый из нас должен проявить социальную ответственность, — отметил президент РПЛ Сергей Прядкин. — Даже просто неукоснительное соблюдение режима самоизоляции — это уже большая помощь в борьбе с распространением коронавируса.



На нашей организации лежит дополнительная ответственность. Поэтому вместе с нашим генеральным партнером «Лигой Ставок» мы решили оказать помощь врачам, которые в эти дни работают на износ, чтобы наша жизнь как можно скорее нормализовалась.



Я уверен, что нашему примеру последуют другие спортивные организации и окажут необходимую адресную поддержку. Только вместе мы сможем преодолеть эти трудности.

«Лига Ставок» и Российская премьер-лига выяснили, в чем медицинские учреждения нуждаются больше всего. Согласно оперативным данным, больницы полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, медикаментами и оборудованием, а помощь была необходима с организацией питания врачей и работников больниц.

— Распространение коронавируса — это настоящий вызов всему человечеству! Никто не может оставаться в стороне, только сплотившись мы сможем победить в сложившейся ситуации, — прокомментировал инициативу президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский. — Особая нагрузка должна лечь на крупный бизнес. Социально ответственные компании могут внести настоящий вклад в борьбу с новой болезнью, поддержать все общество. Необходимо оказывать конкретную, практическую помощь, наиболее эффективно используя имеющиеся ресурсы. «Лига Ставок» с честью принимает участие в акции по поддержке медперсонала. Врачи — настоящие герои нашего времени!.

— Мы благодарим за помощь врачам, медсестрам и другим работникам нашей клиники. Сейчас только совместными усилиями мы сможем вернуть жизнь нашего общества в нормальное русло, — отметил заместитель главного врача Челюстно-лицевого госпиталя Сергей Сысоев.