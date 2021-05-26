Россия выиграла у Дании благодаря связке самых молодых игроков. С ними не страшно за будущее

Воронков и Морозов организовали два гола, в том числе победный.

Последним ярким молодым игроком в истории сборной России был Кирилл Капризов — в 20-21 год форвард был одним из самых ярких хоккеистов КХЛ и зажигал в ЦСКА. Звезда «Каролины» Андрей Свечников за взрослую сборную пока не сыграл, а Василий Подколзин не попал в заявку на чемпионат мира. Но турнир показывает, что в России подрастает талантливое поколение.

Победу над Данией (3:0) команде Валерия Брагина принесли самые молодые игроки — нападающие 2000 года рождения Иван Морозов и Дмитрий Воронков. Сборная мучилась с датчанами до конца второго периода, пока Воронков не скинул (пусть это и была скорее случайная срезка) шайбу на Морозова, который уверенно разобрался на пятаке.

Игра на вбрасываниях — одна из главных проблем российских центральных нападающих. К Морозову это точно не относится: в регулярном чемпионате КХЛ форвард СКА в минувшем сезоне выигрывал 62,9% процента вбрасываний, в плей-офф — 58,9. А в матче с Данией одна из побед на точке мгновенно привела к голу — Воронков не сомневался, что партнер скинет шайбу на него.

2000 год рождения — самый урожайный в российском хоккее за последние годы. Свечников, Романов, Денисенко, Замула дебютировали в НХЛ, близок к этому Егор Соколов. А Морозов и Воронков — уже важные игроки сборной. Тут стоит отметить не только самих хоккеистов, которые мощно прогрессируют в этом сезоне, но и их клубы.

Морозов — продукт новой стратегии СКА. После того, как стало известно о введении в КХЛ жесткого потолка зарплат, клуб из Санкт-Петербурга начал массово привозить талантливую молодежь. Вместе с Морозовым в 2018-м из «Югры» в СКА приехали и Данила Галенюк с Кириллом Марченко. Наверняка сыграл бы на турнире и последний, но в России нет дефицита классных крайних нападающих, и в итоге Марченко так и остался в резерве. А вот Морозов может на долгие годы существенно уменьшить масштаб проблемы с центрфорвардами.

Поиграл в центре в «Ак Барсе» и Воронков, но он чувствует себя уверенно и на фланге. Его появление в большом хоккее — во многом заслуга тренерского штаба Дмитрия Квартальнова. До финала Кубка Гагарина тренер в Казани пока не добрался, но для развития молодежи Квартальнов делает многое. Воронков громко заявил о себе еще зимой на Кубке Первого канала, а утвердился в роли звезды в плей-офф КХЛ, когда забивал важные голы в серии с «Авангардом» и не признавал авторитетов в лице Григория Панина и Ильи Ковальчука.

Люди, которые не слишком внимательно следят за хоккеем, обычно ворчат при просмотре матчей чемпионата мира в духе «Опять одни и те же». Но сейчас сборная действительно открывает новые имена. И это еще одна причина полюбить нынешний турнир, на котором не так много звезд.