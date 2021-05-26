26 мая сборная России одержала победу над Данией (3:0) в матче предварительного этапа группы А чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).

В составе команды Валерия Брагина шайбы забросили нападающие Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков.

29 мая россияне сыграют против Швейцарии. Начало игры — в 16.15 (мск).