Россия — Дания: видеообзор матча чемпионата мира-2021
19:20
26 мая сборная России одержала победу над Данией (3:0) в матче предварительного этапа группы А чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).
В составе команды Валерия Брагина шайбы забросили нападающие Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков.
29 мая россияне сыграют против Швейцарии. Начало игры — в 16.15 (мск).
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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