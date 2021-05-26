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Россия — Дания: видеообзор матча чемпионата мира-2021

19:20
26 мая. Рига. Россия — Дания — 3:0. Фото AFP
26 мая. Рига. Россия — Дания — 3:0. Фото AFP
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26 мая сборная России одержала победу над Данией (3:0) в матче предварительного этапа группы А чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).

В составе команды Валерия Брагина шайбы забросили нападающие Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков.

29 мая россияне сыграют против Швейцарии. Начало игры — в 16.15 (мск).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры